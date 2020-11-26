До Нового року відставок в уряді, найімовірніше, не буде, – ЗМІ
В Україні говорять про можливі відставки кількох міністрів. Однак до Нового року, найімовірніше, нікого звільняти не будуть.
Про перспективу кадрових змін у Кабінеті Міністрів повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в уряді, Верховній Раді та Офісі Президента.
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Зокрема, незадоволені роботою міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але джерело у "Слузі народу" повідомило, що питання відставки голови МОЗ розглядатимуть після Нового року.
Крім того, наразі не змінюватимуть і голову Міністерства фінансів Сергія Марченка. Пріоритетним є питання ухвалення Держбюджету-2021. До того ж ротація у міністерстві може завадити переговорам з МВФ.
У "Слузі народу" також розповіли виданню, що немає конкретного списку міністрів, яким хочуть знайти заміну.
У нас є багато претензій до різних міністрів. Зараз завершується бюджетний процес. І вже після цього, коли буде якийсь аналіз всіх досягнень і помилок по кожному міністерству, думаю, будуть рішення,
– зазначив нардеп Олександр Качура.
Однак наголосив, що невпевнений, що зміни стануться до Нового року.
"Слуга народу" також визнає, що голосів за звільнення майже будь-якого міністра вистачить. А для того, аби призначити нового, потрібна буде підтримка інших фракцій.
Що відомо про можливі звільнення міністрів
- Напередодні ЗМІ поширили інформацію про те, що Владислава Криклія хочуть відправити у відставку з посади очільника Міністерства інфраструктури.
- Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Степанова. За його словами, ще 13 листопада в уряді підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра, через що він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.
- Перед цим була інформація про можливе звільнення глави Мінфіну Марченка. Про це говорив і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, і голова комітету Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев.
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