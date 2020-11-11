Чому COVID-19 називають війною, новою великою загрозою після ядерної зброї та як пандемія впливає на міжнародний безпековий порядок.

Про це говорили на першому вебінарі Львівського безпекового форуму.

Стартував четвертий Львівський безпековий форум. Уперше захід, який три роки поспіль об'єднував представників ООН, НАТО, відомих міжнародних та вітчизняних експертів у сфері геополітики та міжнародної безпеки, представників військового командування різних країн відбувається у форматі експертного онлайн марафону. Причина – пандемія, яка, за словами учасників форуму, вийшла за рамки суто людського здоров'я, набувши всіх ознак міжнародної небезпеки.

Ми повинні сприймати пандемію як реальну війну, на якій щодня гинуть люди. Після ядерної зброї – це наступна велика загроза для людства,

– заявив на форумі генерал-майор, професор Краківського університету Богуслав Пацек.

"Коронавірусна хвороба суттєво збільшила виклики, пов'язані з нацбезпекою. Додала непередбачуваності до складної безпекової ситуації. За останній час наші безпекові виклики не зникли. Навпаки багато в чому лише посилилися. Росія і надалі загрожує Євроатлантичній безпеці. Тероризм залишається загрозою, диверсійні технології змінюють хід воєн. Пандемія лише зробила міжнародну безпекову ситуацію ще складнішою", – наголосила заступниця помічника генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Кармен Ромеро.

Сучасна пандемія фактично зрівняла держави із різним рівнем розвитку та системою охорони. До нового виклику, як показав час, не готова жодна країна, якою б розвинутою вона не була.

Ми бачимо, що всі країни – чи великі, чи малі стикаються із одними й тими ж проблемами,

– наголосив Богуслав Пацек.

Учасники форуму визнали: сучасна система міжнародної безпеки не здатна впоратися з новим викликом як пандемія. Вона суттєво підсилила вже існуючі світові кризи. І перетворилася на важливу зброю у дезінформації міжнародної спільноти. Через соцмережі люди стали легкими мішенями інформаційної війни. Як наслідок – частина досі не вірить в існування реальної загрози від пандемії, зростає недовіра до урядів. Пандемія спричинила кризу довіри до конвенційної влади по всьому світу. Під сумнівом навіть надійність ліберальної демократії. На такому тлі протистояння між ліберальною демократією та автократією лише загострюватиметься.

Це ситуація, коли жодна окремо взята організація не зможе дати відсіч таким викликам самостійно. Країни мають бути сильними не лише мілітарно, але й мати сильні суспільства,

– зізналася представниця НАТО.

Пандемія нагадала, що ми живемо у світі, де все взаємопов'язано. Зокрема людське життя, як основна цінність, сьогодні неможливе без розвитку економіки. Тому ці виклики вимагають колективної реакції на глобальному рівні. І завдання міжнародної спільноти перетворити пандемію із загрози на нову можливість.

Приєднуйтеся до Львівського безпекового форуму, який триватиме в режимі онлайн-марафону до 14 листопада.

Вебінари відбуваються щодня із 17.00 до 19.00.