До Окружного адміністративного суду Києва надійшло 3 позови про скасування карантину вихідного дня. Усі – зі Львова.

Позови спрямовані проти Кабміну. Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

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Хто подав позови

Львівський будинок органної та камерної музики,

Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки,

Львівський кіноцентр.

Установи просять суд скасувати карантин під час вихідних. За словами позивачів, обмеження негативно впливають на заклади культури та призведуть до втрати половини доходів за вихідні.

Наразі суд вирішує, чи відкривати адміністративне провадження в адміністративній справі.

Карантин вихідного дня: що треба знати

Уряд запровадив карантин вихідного дня на 3 тижні з 14 листопада. Працювати у суботу та неділю дозволили тільки продуктовим магазинам, аптекам, АЗС, пошті та закладам, що готують їжу на виніс.

Підприємці різко відреагували на нові обмеження. Вони стверджують, що їхній бізнес за таких умов може "не вижити".

Відтак у Раді зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня.

Ймовірно, голосування за неї відбудеться 17 листопада.

Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу