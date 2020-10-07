Народні депутати внесли до проєкту державного бюджету на 2021 рік понад п'ять тисяч поправок. Бюджетний комітет розглядатиме їх наступного тижня.

Бюджетний комітет працюватиме за потреби у режимі відеоконференції, онлайн. Про це розповіла заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Прямий", пише 24 канал.

Читайте також Держбюджет-2021: чи вплине призупинення роботи Ради на його ухвалення

За її словами наступного тижня бюджетний комітет буде розглядати поправки до проєкту держбюджету-2021.

Подали приблизно п'ять тисяч правок до бюджету. Це доволі складна робота,

– зазначила Кравчук.

Нардепка також висловила сподівання, що народні депутати зможуть зібратися на засідання парламенту для розгляду проєкту бюджету в першому читанні.

До слова, через спалах коронавірусу в Раді скасували пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6 – 9 жовтня. Однак на 20 жовтня заплановане засідання щодо бюджету.

Зверніть увагу! 14 вересня уряд погодив проєкт держбюджету-2021. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи закладають на рівні 1 071 мільярд гривень, видатки – 1 350 мільярдів гривень. Більше дізнайтеся про проєкт державного бюджету на 2021 рік за посиланням.

Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу