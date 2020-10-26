Двом заарештованим "смотрящим" інкримінують організацію каналу постачання наркотиків до слідчого ізолятору Івано-Франковська. Вони отримували нелегальні посилки із забороненими речовинами за допомогою нехитрого обладнання.

Про викриття угрупування, яке займалося постачанням та розповсюдженням психотропів серед ув'язнених, повідомили у МВС. За даними слідчих, допомагали арештантам двоє жителів одного з районних центрів Івано-Франківщини.

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Всіх причетних до злочину вже затримали. Їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі. Вже ув'язненим організаторам можуть додати до терміну.

Як передавали наркотики

Двоє чоловіків за допомогою протягнутої між житловим будинком та парканом ізолятору металевої нитки передавали пакети до неволі. За допомогою палиці ув'язнені затягували згортки до камер.



Знаряддя праці затриманих / Фото пресслужба МВС

Під час обшуку в приміщеннях слідчого ізолятору правоохоронці знайшли:

марихуану;

таблетки "Субітекс";

метамфетамін;



Посилки були "об'ємними" / Фото пресслужба МВС

Всі заборонені речі у зловмисників вилучили.

Стаття за збут наркотиків

За даними МВС, затриманим незабаром повідомлять про підозру у розповсюдженні та збуті наркотичних речовин. Чому їхній злочин не кваліфікували ще й як передачу заборонених речей до місць ізоляції, невідомо.



Зловмисникам загрожує тривалий термін ув'язнення / Фото пресслужба МВС