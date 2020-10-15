Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що до справи українського нацгвардійця Віталія Марківа долучили новий переклад його слів про загибель іноземних репортерів під Слов'янськом. Вона підкреслила, що цей переклад доводить невинуватість нацгвардійця.

Новий переклад до справи, але залишили це без коментарів. Про це повідомила Денісова на сторінці у фейсбуці.

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Омбудсменка додала, що із перекладом тепер мають ознайомитися і сторона захисту, і сторона обвинувачення.

Що змінює новий переклад

За даними МВС України, мовиться про розмову Віталія Марківа зі співкамерником, записану у в'язниці у липні 2017 року. Українцю приписують фразу "ми прибрали репортера", а сторона обвинувачення намагається інтерпретувати це як зізнання "я вбив".

Згідно з новим перекладом, Марків сказав "у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

Що відомо про стан Марківа

Денісова пояснила, що Марків тримається дуже добре. Він впевнений у своїй невинуватості.

Треба сказати, що наш Віталій Марків тримається дуже добре. Він впевнений в тому, що все буде добре, і він знає, що невинуватий і що держава і захист його підтримують. Я думаю, що кожному з нас потрібно зараз його підтримати,

– сказала омбудсменка.

У чому звинувачують Марківа