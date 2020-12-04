У Верховній Раді представники всіх фракцій критично ставляться до дій очільника МОЗ Максима Степанова. Причиною є те, що він не бачить реальної ситуації з захворюваністю на COVID-19 в Україні.

Народних депутатів не влаштовує бездіяльність міністра охорони здоров'я. Про це повідомила депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина в ефірі 24 каналу.

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За її словами, статистика МОЗ щодо кількості хворих в Україні є "абсолютно неправдивою". Стефанишина припустила, що наразі в країні є вдвічі більше хворих.

Людям не проводять тестування, тому ми й живемо в "рожевих окулярах", коли в лікарнях відбувається біда,

– заявила вона.

Депутатка розповіла, що ще навесні 2020 року парламент ухвалив закон, який давав доручення уряду та МОЗ почати готувати лікарні до другої та третьої хвилі захворюваності на COVID-19. Однак вона додала, що все літо нічого з цього не робили, хоча кошти були.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні виявили понад 788 тисяч осіб, хворих на COVID-19. Водночас станом на 4 грудня 2020 року в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок інфікування. Детальніше про це – читайте тут.

"МОЗ мало б зробити повний аудит цих лікарень та зрозуміти, яка ситуація в кожній області. Наприкінці літа вже могли почали обладнувати медзаклади", – зазначила нардепка.

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Стефанишина також заявила, що тепер вже пізно щось робити. На її думку, через це й виникають катастрофічні випадки в українських лікарнях.

"Наразі бездіяльність МОЗ – це причина того, що в медичній системі вже колапс, – додала депутатка.

Довідка. В одеській лікарні виявили критичну ситуацію з хворими на COVID-19. Медики не справляються з навантаженням, через що пацієнти помирають просто в палатах від нестачі кисню. На ці події відреагував й Максим Степанов.