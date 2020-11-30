До цього треба бути готовими, – Разумков про локдаун
Парламент готується до можливого введення локдауну в Україні. Однак спершу відповідне рішення має прийняти Кабмін.
На можливе введення локдауну впливатиме багато факторів. Зокрема, кількість тестувань, кількість заражених, ефективність карантину вихідного дня. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.
Зауважимо Не варто чекати до 24 грудня, – у "Голосі" закликали ввести локдаун раніше
Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун – це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується,
– зауважив Разумков.
Що відомо про локдаун в Україні
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні введуть, якщо кількість заражених, виявлених за добу, становитиме 30 тисяч людей.
- Голова Комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький також підтвердив цифру 30 тисяч заражених.
- Однією з найбільш ймовірних дат введення локдауну українські ЗМІ називають 25 грудня.
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