Парламент готується до можливого введення локдауну в Україні. Однак спершу відповідне рішення має прийняти Кабмін.

На можливе введення локдауну впливатиме багато факторів. Зокрема, кількість тестувань, кількість заражених, ефективність карантину вихідного дня. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

Зауважимо Не варто чекати до 24 грудня, – у "Голосі" закликали ввести локдаун раніше

Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун – це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується,

– зауважив Разумков.

Що відомо про локдаун в Україні