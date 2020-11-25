В Одесі 25 листопада під час розбору пошти в одному з конвертів знайшли підозрілу речовину. Згодом виявилось, що це була ртуть.

Що відомо про інцидент

На місце події приїхали правоохоронці та рятувальники ДСНС. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеси.

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Так, за попередніми висновками, у листі знайшли ртуть. Її вилучили та направили на утилізацію.

За інформацією "Думская", лист знайшли опівдні в приміщенні Державної виконавчої служби, що розташована на вулиці Генерала Петрова.

Що загрожує відправнику листа

Наразі невідомо, хто надіслав лист. Однак обставини інциденту з'ясовують.

Триває досудове розслідування щодо незаконного виробництва чи пересилання отрути. До слова, за такі дії можна отримати до 3 років в'язниці.

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