Російська окупація Криму може стати перешкодою на шляху до вступу України в НАТО. Однак контраргументом є те, що Україна не несе відповідальності за анексію півострова.

Альянс не пропонує членство державам, на кордонах яких триває війна. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

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Звісно, нинішня ситуація, війна з Росією, грає не на вашу користь. Але в цьому разі має вагу те, що Україна не несе за це відповідальності, і це – важливий контраргумент. Але у кожному разі свого часу всі ці питання мають бути вирішені,

– наголосив Лінкявічус.

Що ще сказав глава МЗС Литви

Україні не варто розраховувати на швидше запрошення до членства в Альянсі. У Литви цей шлях зайняв 10 років.

Українській владі необхідно проводити реформи. Зміни мають бути не лише у військовій сфері, але також в економіці та питаннях демократичних свобод.

Критерії НАТО багато у чому є тотожними до тих, які потрібні для зближення з Євросоюзом.

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Що відомо про анексію Криму