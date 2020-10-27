До вступу в НАТО Україна має вирішити питання з Кримом: заява глави МЗС Литви
Російська окупація Криму може стати перешкодою на шляху до вступу України в НАТО. Однак контраргументом є те, що Україна не несе відповідальності за анексію півострова.
Альянс не пропонує членство державам, на кордонах яких триває війна. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.
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Звісно, нинішня ситуація, війна з Росією, грає не на вашу користь. Але в цьому разі має вагу те, що Україна не несе за це відповідальності, і це – важливий контраргумент. Але у кожному разі свого часу всі ці питання мають бути вирішені,
– наголосив Лінкявічус.
Що ще сказав глава МЗС Литви
- Україні не варто розраховувати на швидше запрошення до членства в Альянсі. У Литви цей шлях зайняв 10 років.
- Українській владі необхідно проводити реформи. Зміни мають бути не лише у військовій сфері, але також в економіці та питаннях демократичних свобод.
- Критерії НАТО багато у чому є тотожними до тих, які потрібні для зближення з Євросоюзом.
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Що відомо про анексію Криму
- Півострів Крим Росія анексувала у 2014 році.
- Спершу Росія відправила у Крим своїх бойовиків у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно на півострові працювали російські "козаки". Вони представлялися "самообороною Криму".
- У березні 2014 року російські окупанти провели так званий референдум про приєднання півострова до Росії. Його результати були сфальсифіковані.
- Світова спільнота не визнала цей референдум. Однак саме його результати стали підставою для анексії Криму.