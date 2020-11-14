На В'єтнам суне масштабний тайфун "Вамко". Через це сотні тисяч людей евакуюють. Перед тим стихійне лихо дісталось Філіппін.

Що відомо про тайфун

У В'єтнамі закрили аеропорти та пляжі. Про це повідомляє Al Jazeera.

Читайте також На В'єтнам суне смертоносний тайфун Молаве: понад мільйон людей евакуювали

Крім цього, влада заборонила роботу рибалок. З 4 провінцій у центральному регіоні країни планують евакуювати 468 тисяч людей.

До слова, на Філіппінах через негоду загинули щонайменше 42 людини та ще сотні постраждали. Синоптики вже назвали тайфун найпотужнішим у 2020 році.

Стихійні лиха у В'єтнамі: що відомо

Зауважимо, для В'єтнаму такі шторми – не рідкість. "Вамко" буде вже 13 за рік.

У жовтні на країну насунув тайфун "Молаве". Через нього понад пів мільйона людей евакуювали.

Також у В'єтнамі цьогоріч була смертоносна повінь. Негода спричинила зсуви ґрунту, які звалились на казарми. У результаті стихійного лиха загинули понад 70 в'єтнамців. Деяких людей діставали з-під завалів.

pls help vietnam, typhoon vamco which hit the philippines will hit vietnam this weekend and vietnam has already been through typhoons + floods in the last few weeks and people like my family in central vietnam r struggling to survive, pls donate if u canhttps://t.co/STKjQ5oCmM — kai is semi ia (@hywoniz) November 14, 2020

Тайфун на Філіппінах, дивіться відео: