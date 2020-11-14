До В'єтнаму наближається масштабний тайфун: сотні тисяч людей евакуюють
На В'єтнам суне масштабний тайфун "Вамко". Через це сотні тисяч людей евакуюють. Перед тим стихійне лихо дісталось Філіппін.
Що відомо про тайфун
У В'єтнамі закрили аеропорти та пляжі. Про це повідомляє Al Jazeera.
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Крім цього, влада заборонила роботу рибалок. З 4 провінцій у центральному регіоні країни планують евакуювати 468 тисяч людей.
До слова, на Філіппінах через негоду загинули щонайменше 42 людини та ще сотні постраждали. Синоптики вже назвали тайфун найпотужнішим у 2020 році.
Стихійні лиха у В'єтнамі: що відомо
- Зауважимо, для В'єтнаму такі шторми – не рідкість. "Вамко" буде вже 13 за рік.
- У жовтні на країну насунув тайфун "Молаве". Через нього понад пів мільйона людей евакуювали.
- Також у В'єтнамі цьогоріч була смертоносна повінь. Негода спричинила зсуви ґрунту, які звалились на казарми. У результаті стихійного лиха загинули понад 70 в'єтнамців. Деяких людей діставали з-під завалів.
Тайфун на Філіппінах, дивіться відео:
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