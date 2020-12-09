Ресторани у новорічну ніч можуть працювати довше: деталі від уряду
Через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус уряд вводить у січні нові обмеження. Зокрема, для закладів харчування.
До якої години працюватимуть заклади
Так, у новорічну ніч заклади харчування зможуть працювати до 01:00. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
Важливо Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати
Натомість в інші дні січневого локдауну закладам дозволили працювати до 23:00, однак розрахункові операції можна проводити до 22:00.
Локдаун у січні: що відомо
- Уряд схвалив запровадження локдауну в Україні з 8 по 24 січня.
- Зокрема, заборонять роботу закладів освіти, крім дошкільної, проведення культурних масових заходів, роботу ринків тощо.
- Також Кабмін рекомендують під час локдауну запровадити дистанційний режим роботи для працівників.
- До слова, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, то уряд зможе запровадити жорсткий карантин невідкладно, а не з 8 січня.
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