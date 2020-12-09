Через стрімке збільшення захворюваності на коронавірус уряд вводить у січні нові обмеження. Зокрема, для закладів харчування.

До якої години працюватимуть заклади

Так, у новорічну ніч заклади харчування зможуть працювати до 01:00. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Натомість в інші дні січневого локдауну закладам дозволили працювати до 23:00, однак розрахункові операції можна проводити до 22:00.

Локдаун у січні: що відомо