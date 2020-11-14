Проросійські війська протягом п'ятниці, 13 листопада, одразу 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. Цього разу, щоб захиститися, українським воїнам довелося відкрити вогонь у відповідь. На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає.

Загалом ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою українськими захисниками, повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

До слова Скільки небойових втрат сталося на Донбасі за 7 місяців: сумна статистика

Де ворог вів вогонь:

біля Кам'янки бойовики здійснили нічний обстріл з міномета калібру 82 міліметри,

неподалік від Водяного ворог стріляв з автоматичного станкового гранатомета й ручного протитанкового гранатомета,

у районі Мар'їнки обстріли вів ворожий снайпер,

на ділянці біля Шумів бойовики застосували безпілотник, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17.

Щоб відбити у ворога бажання йти на провокації, українські військові вогнем відповіли на обстріли снайпера біля Мар'їнки. Натомість ворожий безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Ніч проти 14 листопада пройшла спокійно. Станом на 7 ранку ворожих обстрілів на лінії розмежування не було.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни готові негайного реагувати на ймовірні виклики з боку збройних формувань Росії та її найманців,

– наголосили в штабі.

Зведення ООС за 13 листопада: дивіться відео