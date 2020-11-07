Упродовж минулої доби 6 листопада проросійські бойовики на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. А від початку 7 листопада жодних обстрілів з боку окупантів зафіксовано не було.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7.00 7 листопада повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідна інформація з'явилася на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били бойовики 6 листопада

Поблизу Авдіївки бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Неподалік Новолуганського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В Об'єднаних силах підкреслюють, що ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців,

– наголосили у штабі.

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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про поточну ситуацію на Донбасі: дивіться відео