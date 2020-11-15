Протягом 14 листопада бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли українські позиції. Війська окупанта гатили з гранатометів, стрілецької зброї. Крім того, зафіксували відкриття вогню ворожим снайпером.

Збройні формування Росії 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

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Де та з якої зброї гатили бойовики

Біля Водяного в обід ворожі війська стріляли з автоматичного станкового гранатомета. А ввечері одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером зі сторони тимчасово окупованої Ужівки.

Українські бійці дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Яка ситуація на фронті від початку 15 листопада

Бойовики 1 раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки. Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.

Важливо! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим припинення вогню. Українська сторона його дотримується, а російська постійно порушує.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу