Гранатомети, стрілецька зброя та снайпер: бойовики не припиняють обстріли на Донбасі
Протягом 14 листопада бойовики на Донбасі 3 рази обстріляли українські позиції. Війська окупанта гатили з гранатометів, стрілецької зброї. Крім того, зафіксували відкриття вогню ворожим снайпером.
Збройні формування Росії 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляють у фейсбуці штабу ООС.
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Де та з якої зброї гатили бойовики
Біля Водяного в обід ворожі війська стріляли з автоматичного станкового гранатомета. А ввечері одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером зі сторони тимчасово окупованої Ужівки.
Українські бійці дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.
Яка ситуація на фронті від початку 15 листопада
Бойовики 1 раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки. Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.
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