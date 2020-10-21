На Донбасі 20 жовтня проросійські окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілу отримав поранення український захисник. Його госпіталізували.

Український захисник отримав травму вуха

Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік Світлодарська та Майорська. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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Особливо гаряче було біля Авдіївки, тут противник стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під час обстрілу зазнав поранення український військовослужбовець. Захисник отримав акубаротравму – пошкодження внутрішнього вуха.

Пораненого доправили до лікарні. Стан захисника лікарі оцінюють як задовільний. На місці інциденту працює група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Бойовики запустили квадрокоптер

Так неподалік Павлополя виявили політ квадрокоптера, який перетнув лінію розмежування. У ООС заявили, що політ безпілотника подавили, отож тепер його використовувати неможливо.

Зверніть увагу! З початку 21 жовтня порушень режиму припинення вогню на Донбасі поки не виявили. Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.