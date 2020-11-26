Протягом 25 листопада війська окупанта 3 рази порушили режим тиші. Бойовики стріляли з гранатометів та стрілецької зброї, а також провели дистанційне мінування позицій українських бійців, використавши міни ПОМ-2.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими підрозділами. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Однак протягом 25 листопада бойовики 3 рази порушили тишу

біля Авдіївки противник намагався спровокувати українських воїнів пострілами з гранатометів;

противник намагався спровокувати українських воїнів пострілами з гранатометів; поблизу Водяного війська окупанта застосували стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет;

війська окупанта застосували стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет; зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного здійснили дистанційне мінування позицій військ ЗСУ. Бойовики використали заборонені міни ПОМ-2.

Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями заборонених мін вже повідомили представників ОБСЄ.

На щастя, втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень перемир'я не зафіксували.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу