Доба на Донбасі: бойовики 4 рази відкривали вогонь
Протягом доби 4 жовтня на Донбасі бойовики 4 рази порушили режим "тиші". Від початку 5 жовтня окупанти провокували українських військових біля Новолуганського.
Як минула доба на Донбасі
Українські військові повністю контролюють ситуацію в районі ООС. Крім того, бійці ЗСУ продовжують дотримуватись режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
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Однак бойовики знову 4 рази порушили мирні домовленості:
- неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксували ворожі постріли зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета;
- біля Шумів противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Постріли не становили загрози для життя українських військових, тому вони не відкривали вогонь у відповідь. На щастя, втрат і поранень у лавах ЗСУ немає.
Крім того, військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж на Луганщині. Зокрема, бійці допомагали розбирати завали зруйнованих будинків.
Яка ситуація зранку 5 жовтня
Від початку доби ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета у районі селища Новолуганське. На іншій території лінії розмежування – тиша.
Що відомо про перемир'я?На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у рамках Тристоронньої контактної групи.
Однак окупанти постійно порушують умови перемир'я. Провокативні постріли зі сторони бойовиків лунають ледь не щодня.
6 вересня проросійські бойовики вщент зірвали режим "тиші", прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті один український військовий загинув.