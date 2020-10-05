Протягом доби 4 жовтня на Донбасі бойовики 4 рази порушили режим "тиші". Від початку 5 жовтня окупанти провокували українських військових біля Новолуганського.

Як минула доба на Донбасі

Українські військові повністю контролюють ситуацію в районі ООС. Крім того, бійці ЗСУ продовжують дотримуватись режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Однак бойовики знову 4 рази порушили мирні домовленості:

неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксували ворожі постріли зі стрілецької зброї;

зафіксували ворожі постріли зі стрілецької зброї; поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета;

– з автоматичного станкового гранатомета; біля Шумів противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Постріли не становили загрози для життя українських військових, тому вони не відкривали вогонь у відповідь. На щастя, втрат і поранень у лавах ЗСУ немає.

Крім того, військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж на Луганщині. Зокрема, бійці допомагали розбирати завали зруйнованих будинків.

Яка ситуація зранку 5 жовтня

Від початку доби ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета у районі селища Новолуганське. На іншій території лінії розмежування – тиша.

Що відомо про перемир'я? На Донбасі з 27 липня

Однак окупанти постійно порушують умови перемир'я. Провокативні постріли зі сторони бойовиків лунають ледь не щодня.

6 вересня проросійські бойовики вщент зірвали режим "тиші", прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті один український військовий загинув. На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню , про який домовились у рамках Тристоронньої контактної групи.Однак окупанти постійно порушують умови перемир'я. Провокативні постріли зі сторони бойовиків лунають ледь не щодня.6 вересня проросійські бойовики вщент зірвали режим "тиші", прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті один український військовий загинув.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу