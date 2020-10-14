Проросійські бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь поблизу українських позицій 13 жовтня. Втім, це були провокації, а не прицільні обстріли. Відтак, на щастя, жоден український військовий не постраждав.

Оборонці також не відкривали вогонь у відповідь. Про це інформує штаб ООС на офіційній фейсбук-сторінці.

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Де стріляв ворог

Поблизу Зайцевого – із ручного протитанкового гранатомета.

Біля Пісків – з автоматичного станкового гранатомета.

Неподалік Оріхового – з автоматичного станкового гранатомета.

Поблизу Хутора Вільного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Біля Пищевика і біля Водяного військові помітили 2 безпілотники ворога. Вони перетнули лінію розмежування, відтак військові збили їх.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Довідка: З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який бойовики порушують ледь не щодня. Найчастіше окупанти здійснюють провокативні постріли, однак 6 вересня вони вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Тоді загинув український військовий.

Наразі ситуація у районі проведення ООС залишається цілком контрольованою українськими захисниками.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу