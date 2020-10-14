Окупанти 6 разів порушили "тишу" на Донбасі: де та як відреагували ЗСУ
Проросійські бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь поблизу українських позицій 13 жовтня. Втім, це були провокації, а не прицільні обстріли. Відтак, на щастя, жоден український військовий не постраждав.
Оборонці також не відкривали вогонь у відповідь. Про це інформує штаб ООС на офіційній фейсбук-сторінці.
Зверніть увагу Окупанти проводять на Донбасі збори "резервістів"
Де стріляв ворог
- Поблизу Зайцевого – із ручного протитанкового гранатомета.
- Біля Пісків – з автоматичного станкового гранатомета.
- Неподалік Оріхового – з автоматичного станкового гранатомета.
- Поблизу Хутора Вільного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
- Біля Пищевика і біля Водяного військові помітили 2 безпілотники ворога. Вони перетнули лінію розмежування, відтак військові збили їх.
На щастя, бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Наразі ситуація у районі проведення ООС залишається цілком контрольованою українськими захисниками.