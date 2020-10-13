Доба на Донбасі: бойовики 7 разів порушили "тишу"
На Донбасі 12 жовтня бойовики 7 разів зривали "тишу". Стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, провокаційні постріли зафіксували і від початку доби 13 жовтня.
Українські захисники контролюють ситуацію на Донбасі, однак окупанти вкотре порушили мирні домовленості. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
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Де стріляли бойовики
- Поблизу Авдіївки "гатили" з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Неподалік Майорська – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
- Біля Новолуганська були поодинокі постріли з автоматичного станкового гранатомета.
- Поблизу населеного пункту Камишуваха бойовики двічі порушували "тишу".
- У районі Оріхового помітили неприцільні постріли зі стрілецької зброї.
На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.
Ситуація на Донбасі від початку доби 13 жовтня
Від початку доби окупанти 1 раз порушили "тишу". Біля Зайцевого зафіксували 3 поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета. На провокацію противника українські військовослужбовці у відповідь не стріляли.