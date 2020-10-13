На Донбасі 12 жовтня бойовики 7 разів зривали "тишу". Стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, провокаційні постріли зафіксували і від початку доби 13 жовтня.

Українські захисники контролюють ситуацію на Донбасі, однак окупанти вкотре порушили мирні домовленості. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Де стріляли бойовики

Поблизу Авдіївки "гатили" з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"гатили" з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Майорська – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

– з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Біля Новолуганська були поодинокі постріли з автоматичного станкового гранатомета.

були поодинокі постріли з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу населеного пункту Камишуваха бойовики двічі порушували "тишу".

бойовики двічі порушували "тишу". У районі Оріхового помітили неприцільні постріли зі стрілецької зброї.

На щастя, втрат та поранень серед українських захисників немає.

Ситуація на Донбасі від початку доби 13 жовтня

Від початку доби окупанти 1 раз порушили "тишу". Біля Зайцевого зафіксували 3 поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета. На провокацію противника українські військовослужбовці у відповідь не стріляли.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який бойовики порушують ледь не щодня. Найчастіше окупанти здійснюють провокативні постріли, однак 6 вересня вони вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Тоді загинув 1 український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу