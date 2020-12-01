На Донбасі за добу 30 листопада російські найманці 4 рази порушили перемир'я. Зокрема, гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Крім цього, запускали безпілотник.

Попри це, українські військові контролюють ситуацію на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил.

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Як минула доба на Донбасі

Поблизу Водяного та Новотошківського окупанти використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю

У районі Гнутового бойовики використали станковий протитанковий гранатомет.

Також неподалік Водяного помітили ворожий безпілотник "Квадро", який перетнув лінію розмежування. Українські бійці пострілом збили апарат противника.

На щастя, втрат та поранень у лавах Збройних сил не було. Від початку доби 1 грудня на Донбасі поки тихо.

Нові порушення перемир'я на Донбасі

Режим припинення вогню діє на Донбасі ще з 27 липня. Однак російські найманці його постійно порушують.

Від початку перемир'я загинули 4 українських захисники.

В кінці листопада зафіксували, що попри перемир'я, Росія звозить на Донбас нові типи техніки.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу