Доба на Донбасі: бойовики гатили з гранатометів та запускали безпілотник
На Донбасі за добу 30 листопада російські найманці 4 рази порушили перемир'я. Зокрема, гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Крім цього, запускали безпілотник.
Попри це, українські військові контролюють ситуацію на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил.
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Як минула доба на Донбасі
- Поблизу Водяного та Новотошківського окупанти використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю
- У районі Гнутового бойовики використали станковий протитанковий гранатомет.
- Також неподалік Водяного помітили ворожий безпілотник "Квадро", який перетнув лінію розмежування. Українські бійці пострілом збили апарат противника.
На щастя, втрат та поранень у лавах Збройних сил не було. Від початку доби 1 грудня на Донбасі поки тихо.
Нові порушення перемир'я на Донбасі
- Режим припинення вогню діє на Донбасі ще з 27 липня. Однак російські найманці його постійно порушують.
- Від початку перемир'я загинули 4 українських захисники.
- В кінці листопада зафіксували, що попри перемир'я, Росія звозить на Донбас нові типи техніки.
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