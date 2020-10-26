Доба на Донбасі: окупанти відкрили вогонь поблизу Мар'їнки
Попри домовленості про припинення вогню на лінії зіткнення, російські окупанти й надалі порушують його. Цього разу вони відкрили вогонь поблизу Мар'їнки.
Про обстріл зі сторони російських окупантів повідомили у Штабі Операції Об’єднаних сил.
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За даними військових, противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.
Цей обстріл став єдиним зафіксованим фактом порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації в понеділок, 26 жовтня.
Українська сторона ж і надалі в повному обсязі дотримується домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Чи дотримується Росія домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі
Попри домовленості щодо припинення вогню, російські військові продовжують обстрілювати українські позиції.
- Ввечері 25 жовтня противник застосував ручний протитанковий гранатомет в районі Авдіївки.
- 24 жовтня було зафіксовано одразу чотири обстріли: стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам'янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
- 23 жовтня двічі обстріляли позиції Збройних сил: неподалік Шумів окупанти застосували стрілецьку зброю, а у районі Катеринівки використали підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.
- На щастя, попри ці обстріли, українські військові в ці дні не зазнали поранень та не загинули.