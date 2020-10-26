Попри домовленості про припинення вогню на лінії зіткнення, російські окупанти й надалі порушують його. Цього разу вони відкрили вогонь поблизу Мар'їнки.

Про обстріл зі сторони російських окупантів повідомили у Штабі Операції Об’єднаних сил.

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За даними військових, противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

Цей обстріл став єдиним зафіксованим фактом порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації в понеділок, 26 жовтня.

Українська сторона ж і надалі в повному обсязі дотримується домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Чи дотримується Росія домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі

Попри домовленості щодо припинення вогню, російські військові продовжують обстрілювати українські позиції.