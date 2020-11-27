Проросійський ексдепутат Михайло Добкін у прямому ефірі обматюкав активного учасника Майдану Володимира Парасюка. Конфлікт виник через знакову для українців подію – Революцію Гідності.

Конфлікт трапився у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха Ріната Ахметова. У програмі обговорювали події Революції Гідності, повідомляє 24 канал.

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Деталі конфлікту

Проросійська телеведуча запитала у Парасюка, чи задоволений він результатами Революції Гідності та чи, мовляв, усвідомлює свою відповідальність за те, що сталося після його виходу на сцену Майдану Незалежності.

Я шокований від того, що, якщо ви говорите про Революцію Гідності, пані Наталю, не можна запрошувати в студію українофобів і корупціонерів. Тому що Революція Гідності – це велична сторінка в історії України, в якій загинули люди,

– відповів через відеозв'язок Парасюк.

Зауважимо, у студії перебував скандальний депутат Добкін, який неодноразово висловлював свою підтримку російському президенту Володимиру Путіну, ображав учасників Майдану тощо. Він перервав Парасюка та на його слова про величну сторінку в історії України заявив: "Та ладно. Звичайно ж, для вас голож*пих – велика сторінка".

Парасюк спробував заперечити і пригрозити ексрегіоналу за такі висловлювання: "Пане Добкін, я вам хочу нагадати, що таке РПГ – ручний гранатомет, який застосовується проти танків. Він дуже легко дасть раду броньованому Mercedes S-класу. Тому я вам не погрожую, а застерігаю, що може прилетіти".

Водночас Добкін постійно перебивав Парасюка та нецензурно висловлювався.

Ти нагадай собі, що ти мені нагадуєш. Чуєш ти, б**дь. У Верховній Раді опускав очі, а тут вже, б**дь, почав нагадувати,

– скандував Добкін.

Добкін обматюкав Парасюка в прямому ефірі: дивіться відео