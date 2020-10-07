Поважаю Путіна: Добкін наробив компліментів президенту Росії
Екснардеп та колишній кандидат у мери Харкова Михайло Добкін похвалив президента Росії Володимира Путіна. Також політик досі сумнівається, чи справді РФ відібрала українські території.
Добкін зазначив, що поважає Путіна. Про це політик заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
До речі Місія виконана: Добкін знявся з виборів мера Харкова на користь Кернеса
Я поважаю Путіна поза Україною. Він найсильніший лідер, який Росію з колін підняв до стану, коли з нею почали рахуватися,
– наголосив Добкін.
На запитання, чи поважає Добкін Путіна як громадянин України, політик ухилився від відповіді. Добкін переконував, що наша національна трагедія полягає у намаганні висловлювати або питати ставлення до чужих для країни політиків. Також екснардеп сумнівається, чи Росія відібрала українські території.
"Відібрати можна, коли людина щось захищає... Хто віддав життя за Крим", – стверджував Добкін.
Крім того, екснардеп сказав, що також поважає президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак, за його словами, 26 років на посаді – це перебір.
Хто такий Михайло Добкін?Добкін був народним депутатом України з 2002 по 2019 рік. Був членом "Партії регіонів". У 2006 році його обрали міським головою Харкова. На цю посаду балотувався і в 2020 році. Однак зняв свою кандидатуру на користь давнього товариша та чинного мера Геннадія Кернеса. Добкін відомий своїми скандальними висловлюваннями.
Скандальні заяви Добкіна
- Раніше Добкін на свому ютуб-каналі похвалив білоруський ОМОН. За його переконаннями, саме силовики змогли "вберегти країну". Водночас надмірна жорстокість до протестувальників – це лише окремі поодинокі випадки.
- У 2019 році Добкін назвав низку українських артистів, які висловлюють свою громадянську позицію, "гі*няними". Зокрема, політик обізвав Джамалу, Павла Зіброва, Антіна Мухарського, Анастасію Приходько.
- У 2018 році Добкін підтримав дії "Беркуту" під час Революції Гідності. Екснардеп сказав, що вчинки "беркутівців", яких підозрюють у вбивствах активістів на Майдані, були виправданими.
- Також політик назвав "святковим салютом" вибухи, що прогриміли на військових складах Міноборони поблизу Ічні у 2018 році.
- Добкін образливо висловився на адресу української мови. У 2018 році він опублікував скриншот статті та висловив невдоволення словами "філіжанка, мешти, коцик", які здалися йому дивними.