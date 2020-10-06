Олексій Навальний, якого отруїли "Новачком", розповів про візит Ангели Меркель. Канцлерка Німеччини провідала російського опозиціонера у лікарні.

Навальний розповів про візит Меркель

Трапилося це в останній тиждень перебування Навального у німецькій клініці "Шаріте". Про це політик розповів в інтерв’ю Юрію Дудю.

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Опозиціонер був не в реанімації, а у звичайній палаті.

Відкрилися двері палати, зайшов спочатку мій професор і сказав, що у нього для мене гість. Я не був в курсі. У мене була перша думка: "Як добре, що я взагалі одягнений",

– поділився Навальний.

За його словами, це була приватна розмова з його сім’єю. Він не розповів деталей, але уточнив, що ні про що "значне не йшлося". Розмова не була політичною.

Канцлерка говорила російською та була у курсі події в РФ

Навального вразило, наскільки канцлерка була обізнана щодо деталей і дуже добре розуміла, що відбувається в РФ.

"Найкраще знає, що відбувається в Росії, у всіх деталях: про Хабаровськ, про Білорусь та ще й російською мовою", – додав опозиціонер.

Політик зазначив, що згодом розмову, яка почалася російською, продовжили англійською. Однак Меркель готова була й надалі спілкуватися лише російською.

Навальний назвав Меркель дуже розумною сучасною жінкою. Він заявив, що розуміє, чому вона є однією із європейських лідерів.

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