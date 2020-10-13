Президент Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 питань. Глава держави згодом повідомить, про що буде опитування.

Президент наголосив, як важливо прийти на дільницю, аби проголосувати та взяти участь в опитуванні. Про це Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє 24 канал.

До речі Зеленський дав велике інтерв'ю: найцікавіше з розмови з президентом

На виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку,

– наголосив Зеленський.

Про що будуть питання

За словами президента, питання стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні і в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".

"Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?" Чому твоя відповідь важлива? Тому, що буде так, як вирішиш ти", – додав Зеленський.

Зауважимо, президент не пояснив, як саме відбуватиметься опитування.

Дивіться відеозвернення Зеленського: