Укрзалізниця призначила на святковий період додатковий потяг "Інтерсіті". Їхатиме він зі столиці Києва на Львівщину – у селище Славське.

Докладніше про потяг "Інтерсіті" Київ – Славське

Як розповіли у громадському контролі Укрзалізниці, потяг курсуватиме щоденно з 15 грудня по 17 січня. Про це повідомляє LB.ua.

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Відомо, що поїзд із Києва до Львова та у зворотному напрямку курсуватиме за графіком маршруту "Інтерсіті" Київ – Перемишль, який через карантин зараз не курсує. Після Львова він матиме зупинку у Стрию та Славському.

Графік потяга "Інтерсіті" Київ – Славське

З Києва він вирушатиме о 6:00 і буде зупинятися у Коростені (7:31), на станції "Підзамче" (11:01), у Львові (11:09) та у Стрию (12:19) і прибуватиме у Славське о 13:16.

Зі Славського поїзд буде вирушати о 16:20 із зупинками у Стрию (17:18), Львові (18:26), Підзамче (18:54), Коростені (22:22). До Києва буде прибувати о 23:57.

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Після 17 січня наявність цього поїзда буде залежати від пасажиропотоку. Квитки незабаром з'являться у продажу.