Президент Молдови Ігор Додон, який хоче переобратися ще раз, закликав своїх прихильників вийти на протест після виборів. Крім того, він заявив, що перед другим туром голосування вестиме свою передвиборчу кампанію по-іншому.

Що сказав Додон

Додон припустив, що за результатами підрахунку голосів виборців його перемогу доведеться захищати. Про це президент Молдови сказав на мітингу своїх прибічників у центрі Кишинева, інформує "Європейська правда".

Читайте також Вибори президента Молдови: у першому турі перемогла проєвропейська кандидатка Майя Санду

Ми маємо бути жорсткими і давати відсіч. І я вам обіцяю, що ми не впустимо перемогу. Якщо треба буде вийти на площу і захищати перемогу – ми вийдемо і будемо захищати. Не заради Додона, а заради наших дітей,

– наголосив президент.

Крім того, він заявив, що виборчу кампанію перед другим туром вирішив вести жорсткіше.

"Тому що вони (команда його опонентки Майї Санду), поки не отримають по морді – не розуміють", – підкреслив Додон.

Зверніть увагу! Ігор Додон очолює Молдову з 2016 року. Раніше він назвав український Крим "російським". Це поставило офіційні контакти Києва і Кишинева на паузу на 4 роки.

Вибори у Молдові: головне