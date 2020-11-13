Маємо дати їм по морді, – Додон кличе молдаван на протест, якщо програє вибори
Президент Молдови Ігор Додон, який хоче переобратися ще раз, закликав своїх прихильників вийти на протест після виборів. Крім того, він заявив, що перед другим туром голосування вестиме свою передвиборчу кампанію по-іншому.
Що сказав Додон
Додон припустив, що за результатами підрахунку голосів виборців його перемогу доведеться захищати. Про це президент Молдови сказав на мітингу своїх прибічників у центрі Кишинева, інформує "Європейська правда".
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Ми маємо бути жорсткими і давати відсіч. І я вам обіцяю, що ми не впустимо перемогу. Якщо треба буде вийти на площу і захищати перемогу – ми вийдемо і будемо захищати. Не заради Додона, а заради наших дітей,
– наголосив президент.
Крім того, він заявив, що виборчу кампанію перед другим туром вирішив вести жорсткіше.
"Тому що вони (команда його опонентки Майї Санду), поки не отримають по морді – не розуміють", – підкреслив Додон.
Вибори у Молдові: головне
- Президентські вибори у Молдові відбулися 1 листопада.
- Найбільшу підтримку виборців здобули Додон (32,61% голосів) та лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність" Майя Санду (36,16%).
- Оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, у Молдові проведуть другий тур виборів президента.
- Повторне голосування відбудеться 15 листопада.
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