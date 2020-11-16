Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm не раз демонструвала факти маскарадів з перевдяганням і мімікрію російських військовослужбовців під бойовиків так званої "Новоросії". У результаті чергової розвідки відкритих джерел виявлені нові свідчення перевтіння цілого підрозділу 15-ї Окремої мотострілецької бригади з цинічною назвою "Миротворча".

Бригада неодноразово фігурувала в контексті "ростовсько-українських" відряджень. Здав свою групу товаришів по службі, що воювали на Донбасі, військовослужбовець "Миротворчих сил" ЗС РФ Євген Іванов, який служить за контрактом у цьому військовому підрозділі. Більше – читайте у блозі InformNapalm на 24 каналі.

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Іванов проходить службу в складі роти матеріально-технічного забезпечення 15-ї ОМСБр. Ймовірно, він водій вантажівки "Урал".



Військовослужбовець Євген Іванов / Фото InformNapalm

Що відомо про самарських "миротворців"

За нашими даними, військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади почали перекидати на південь Росії з Уралу на початку 2014 року.

Самарські "миротворці" встигли взяти участь в операції загарбання Кримського півострова ранньою весною 2014 року. Далі їх перебазували у прикордонні з Україною райони Білгородської області РФ, націливши на Харківський напрямок.

Через деякий час, коли проєкт "ХНР" з тріском провалився й на Донбасі посилилися бойові дії, в кінці літа – на початку осені 2014 року, підрозділ 15-ї бригади терміново перекинули у прикордонні з Україною райони Ростовської області.

Звідси бойові тактичні групи "миротворців" висувалися на територію України для виконання різних бойових завдань.

Особовий склад бригади, що перебувала у "ростовсько-українському" відрядженні, не раз був на ротації, мінялася й техніка.

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За нашими даними, переозброєння бригади зі старих бронетранспортерів "БТР-80" на нові "БТР-82А" проводили практично в польових умовах, наближених до бойових.

Заміна й доставка нової техніки проводилася залізничним транспортом, а от ротація особового складу – військово-транспортними літаками Іл-76 на аеродроми Ростова й Таганрога.

Докази "ростовського-українського" відрядження росіян

Євген Іванов фотографії з "ростовсько-українського" відрядження у свій альбом завантажив 26 червня 2015 року.

А от точну дату перекидання бригади у Ростов і місце розташування польового табору 15-ї бригади вдалося встановити завдяки товаришу по службі Іванова з медичної роти – Віталію Редькіну.



Віталій Редькін / Фото InformNapalm

Це вересень 2014 року, місце перебування – біля хутора Акатнівка Кам'янського району Ростовської області, що за 8 – 10 кілометрів від кордону з Україною.

Припускаємо, що в кінці вересня 2014 року "миротворці" отримали черговий наказ про "відрядження" в Україну. Була сформована колона, готова вирушати.