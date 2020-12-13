Низка українських видань опублікували неправдиву інформацію щодо звернення народних депутатів до Кабінету Міністрів з вимогами провести чергові компенсації з держбюджету за тарифи "зелених" енерговиробників.

Про це написав заступник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у своєму фейсбуці, повідомляє "Апостроф".

"Сьогодні ціла низка ЗМІ поширили неправдиву інформацію про те, що я нібито підписав звернення до прем'єр-міністра з вимогою виплачувати гроші за зелений тариф з держбюджету. Справа навіть не в тому, що я його не підписував. А в тому, що на момент поширення цієї інформації, підписаного й відправленого документа не існувало. У додатку до посту фото з системи електронного документообігу Ради. Через кілька годин після виходу інформації в ЗМІ, лист все ще перебував на стадії підписання в електронній системі Верховної Ради. Відповідно звернення не було відправлено адресату", – заявив депутат.



Система електронного документообігу Верховної Ради / Скриншот Дмитра Кисилевського

Також він висловився щодо тарифної політики держави й спроб "зелених" енерговиробників отримати нові дотації.

"Я свідомо не підписав цього листа. Зелений тариф в Україні як і раніше найвищий в Європі, і, ймовірно, один з найвищих у світі. І саме непомірний розмір цього зеленого тарифу є однією з головних причин зростання ціни електроенергії. Зелені енергетики вже не можуть більше вичавити грошей зі споживачів і шукають нові джерела задоволення своїх апетитів. На цей раз з бюджету", – підкреслив Дмитро Кисилевський.