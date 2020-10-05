Санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України не будуть зняті. У Вашингтоні наголошують, може мовитись навіть про посилення обмежень, якщо Москва не йтиме на поступки у питанні Донбасу.

Санкції можуть поглибити через позицію Росії

Відповідне переконання висловив заступник держсекретаря США Стівен Біґен під час першої онлайн-дискусії YES 2 жовтня, повідомляє Укрінформ.

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Вони (санкції – 24 канал) можуть навіть поглибитися, якщо російська влада не залучиться до конструктивного, чесного дипломатичного процесу, спрямованого на відновлення суверенітету України на Донбасі,

– зазначив Біґен.

Мінські домовленості – досі актуальні

Щодо тих процесів, що зараз відбуваються на Донбасі, то Біґен зазначив, що і нормандський формат, і мінські домовленості не втратили своєї актуальності. Всупереч недолікам, це – наразі інструменти, які можна використовувати.

Ще належить віднайти шляхи, як використовувати їх із залученням США та підтримкою США. Українська ініціатива щодо забезпечення більш тривалого режиму припинення вогню – це важливий перший крок,

– повідомив представник США.

Завдяки безпеці на Сході, наголосив Біґен, можна буде встановити контроль на кордоном, а згодом вже прийти до тих умов, за яких можливе проведення виборів.

Зверніть увагу! У зустрічах YES щороку беруть участь світові лідери та експерти у сфері політики та бізнесу. Головні теми – глобальні проблеми та виклики.

Що відомо про санкції проти Росії

Євросоюз ще в 2014 році запровадив обмежувальні заходи через дії Росії з порушення територіальної цілісності України. Як відомо, санкції спрямовані як проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, так і проти сфери використання товарів подвійного призначення.

На такий крок пішли й у Вашингтоні. Обмежувальні заходи проти Москви продовжують щороку.