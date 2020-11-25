Насильство над жінками – глобальна, але досі прихована проблема, яка глибоко осіла в житті кожної країни, культури та громади.

Наважтесь і заговоріть

Все частіше ця тема підіймається та розповсюджується в різних ракурсах та формах. Настільки, що важко повірити в те, що колись про це взагалі не говорили, й ба більше жили за парадигмою "б'є – значить любить".

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Мені пощастило: я ніколи не бачила насилля в своїй родині. Для мене це інший всесвіт. Але проблема існує, вона надто розповсюджена, й вона ближче, ніж здається. Насильство над жінками вплетене в тканину суспільства до такої міри, що самі жертви відчувають себе винними. Їм соромно та страшно зізнатись, тому що про них "не так подумають", тому що терплять "заради дитини", "задля існування".

Ще в кінці минулого століття ця тема ховалась під покровом замовчування чи прийняття. Але за допомогою жінок, які ділились власним досвідом, стало очевидним, що насильство відбувається в масових масштабах; що жодна жінка не має імунітету; і що родина, друзі та держави були жорстоко байдужими. Зміни можливі, але для цього потрібні дії, відданість і рішучість.

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25 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Нехай ті, хто потерпають, мають сили, бажання та волю заявити про це, боротись та перебороти. А ті, хто про це знають чи бачать, не були байдужими.

Джерело: Facebook