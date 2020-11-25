Статистика фактів насильства щодо жінок завжди була великою. А карантин у декілька разів погіршив ситуацію. За даними ООН, лише за 9 місяців пандемії в поліції зареєстрували вже 20 тисяч звернень, що набагато більше, ніж за весь 2019 рік.

До Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок та дівчат в Україні редакція 24 каналу підготувала підказки, які допоможуть розпізнати та вберегтись від домашнього насильства.

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Як відрізнити насильство від конфлікту

Основні ознаки, які вказують на те, що це не звичайна конфліктна ситуація, а справжнє насильство:

Умисність, з наміром досягнення бажаного результату. Спричинення шкоди. Порушення прав і свобод людини. Значна перевага сил, фізичних або психологічних, того, хто чинить насильницькі дії.

Насильство – це результат свідомих дій кривдника, яке підкріплене агресією та бажанням завдати шкоди.

Види насильства

Фізичне насильство

Коли кривдник умисно наносить побої чи тілесні ушкодження, які можуть призвести до травмування – це фізичне насильство.

Як зрозуміти, що ви стикнулись саме з цим видом насильства:

Вас б'ють чи штовхають. Не випускають з дому або не пускають до нього. Позбавляють їжі, перешкоджають відпочинку, застосовують силу і проти вашої волі переміщують в межах держави чи за кордон. Погрожують позбавити життя чи навмисно створюють ситуації, які можуть становити загрозу здоров'ю.

Психологічне насильство

Коли одна чи група осіб діють на психіку іншої особи за допомогою словесних образ або погроз, переслідування, залякування.

Які ознаки психологічного насильства:

Вами маніпулюють та систематично принижують. Вас ображають словами, жестами чи мімікою. Над вами ведеться постійний контроль або вас шантажують. Ігнорують чи дискримінують через ваші погляди, переконання, расову приналежність чи походження.

Важливо 29% українців вважають, що жінка сама провокує насильника, – ООН

Економічне насильство

Коли кривдник позбавляє жертву житла, їжі, одягу, іншого майна чи грошей.

Як виглядає економічне насильство:

Вас обмежують у доступі до власних грошей чи будь-яким чином забороняють їх використовувати. Пошкоджують ваше майно. Вас примушують до жебрацтва. Кривдник може обмежувати ваші можливості працевлаштування чи забороняти навчатися.



Існує 4 види насильства / Фото pexels

Сексуальне насильство

Кривдник протиправно посягає на статеву недоторканість іншої людини, або зчиняє дії сексуального характеру щодо неповнолітньої особи.

Ознаки сексуального насильства:

Зґвалтування. Вас примушують до небажаних сексуальних контактів, торкаються до інтимних частин проти вашої волі. Вас примушують до сексу з іншими людьми, до збочених форм сексуальних відносин, до того, щоб займатись секс-бізнесом. Вас примушують до вагітності або до аборту.

Куди звертатися: телефони гарячих ліній

102 – Національна поліція України.

– Національна поліція України. 1547 – Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі).

– Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі). 0 800 500 335 (безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / 116 123 (безкоштовно з мобільного) – Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству.

(безкоштовний номер для стаціонарного телефона) / (безкоштовно з мобільного) – Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству. 0 800 500 225 / 116 111 – Національна "дитяча" гаряча лінія.

– Національна "дитяча" гаряча лінія. 0 800 213 100 – Єдиний контакт центр системи безоплатної правової допомоги.

Як втекти від кривдника

Що робити та як підготуватись

Відкрийте в банку новий картковий рахунок на своє ім'я , всі сповіщення та саму картку не прив'язуйте до номера телефону, який знає кривдник.

, всі сповіщення та саму картку не прив'язуйте до номера телефону, який знає кривдник. Банківську картку ретельно сховайте і почніть потрохи відкладати гроші на неї .

. Інший мобільний телефон і нову сім-картку , яку також потрібно сховати. Перенесіть туди найважливіші контакти та перевіряйте зарядку.

, яку також потрібно сховати. Перенесіть туди найважливіші контакти та перевіряйте зарядку. Домовтесь з подругою чи родичами, щоб у них можна було зберігати найнеобхідніші речі . Головне, переносити все треба не одразу, а річ за річчю.

. Головне, переносити все треба не одразу, а річ за річчю. Якщо ви маєте роботу, важливо розповісти керівництву, що відбувається вдома.

Попіклуйтесь про житло . Надовго залишатись в подруги чи в родичах – не можна, тому треба одночасно швидко знайти і житло, і гроші на житло. Саме в цей момент стане в пригоді банківська картка з коштами на ній.

. Надовго залишатись в подруги чи в родичах – не можна, тому треба одночасно швидко знайти і житло, і гроші на житло. Саме в цей момент стане в пригоді банківська картка з коштами на ній. У день втечі сумка не повинна бути важкою , тільки необхідні речі та документи.

, тільки необхідні речі та документи. Кривдника не повинно бути вдома найближчі декілька годин.

Під час втечі залиште вдома розряджений телефон, щоб виглядало, ніби ви десь вийшли ненадовго.



У жодному разі не йдіть на "мирні" переговори з кривдником / Фото pexels

Після втечі

Змініть всі паролі: від соцмереж до онлайн-банкінгу.

Найкращим варіантом буде створити згодом нові соціальні мережі, про які кривдник не буде знати.

Подбайте про власну безпеку завчасно!

У жодному разі не можна повертатись до кривдника, адже такі люди не змінюються.