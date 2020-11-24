Важливо розуміти, що домашнє насильство – це реальна проблема, яка нівечить тисячі життів.

Річ у тім, що неможливо назвати точну кількість жінок, чоловіків та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Настав час сказати про це в повний голос.

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Зупиніть домашнє насильство – говоріть!

Домашнє насильство – страшна реальність нашого часу, яку оголила пандемія коронавірусу. У тих, хто мовчить і терпить, боїться звернутись по допомогу – повинен з'явитися голос!

Завдання "16 днів проти насильства" надати цьому голосу силу та підтримку.

Розказати, що:

бути вдома в безпеці – норма;

відстоювати свої права – норма;

подати на кривдника/цю до суду і вимагати покарання – норма;

зателефонувати до поліції та звернутися за допомогою – норма.

Важливо розуміти, що домашнє насильство – це реальна проблема, яка нівечить тисячі життів. Мова не лише про фізичне, а й психологічне, економічне чи сексуальне – це все про бажання підкорити своїй волі іншу людину, агресію, нерозуміння і неприйняття себе.

Жертвою домашнього насильства може стати не тільки жінка, чоловік, а і дитина, і літня людина. Ображають тих, хто слабший, хто не може дати відсіч.

Сказати, що "я потерпаю від домашнього насильства" складно. Часом навіть здається, що виходу немає, що весь світ проти тебе. Але це не так! Захист є, допомога є, підтримка є. І найголовніше, що є вихід!

Джерело: Facebook