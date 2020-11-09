Результати президентських виборів у США показали, що Дональда Трампа не переобрали на другий термін. Проте він поки що не готовий визнавати свою поразку . Чим запам'ятався 45-й президент Сполучених Штатів читайте в нашому матеріалі.

Дональд Трамп – успішний бізнесмен, що увірвався в американську політику одразу з найвищої посади в державі, але йому ледь не оголосили імпічмент через скандал, пов'язаний з Україною. Ці й інші факти з біографії 45-го президента США – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Біографія Дональда Трампа: основні факти

Дитинство і юність

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року у Квінсі, штат Нью-Йорк, у родині магната з нерухомості Фреда Трампа.

У 13 років його відправили у військову академію через погану поведінку в школі. Там він проявив себе як здібний організатор та спортсмен (грав у футбол і бейсбол).

Два роки навчався у Фордхемському університеті. У 1968 році закінчив Вортонську школу бізнесу Пенсільванського університету – отримав ступінь бакалавра наук з економіки (спеціалізація – фінанси). Після цього почав працювати в компанії свого батька.



Дональд Трамп з батьком / Фото з архіву Трампа

Бізнес

Уже у 1971 році Трамп став президентом компанії з нерухомості, заснованої його батьком: перейменував бізнес на "The Trump Organization", переїхав на Мангеттен і розширив діяльність, почавши будувати і реконструювати хмарочоси, готелі, казино та поля для гольфу.

З кінця 90-х Трамп працює над декількома проєктами, пов'язаними з будівництвом хмарочосів (готелів та офісних будівель). В цілому його бізнес у сфері нерухомості – дуже успішний. Він навіть ліцензував власне ім'я: забудовники платять Трампові за те, щоб він був "обличчям" їхніх проєктів та продавав їхню нерухомість. Це – найцінніша частина бізнес-імперії 45-го президента, якою зараз керують його діти.



Trump Tower у самому центрі Нью-Йорка / Фото The New York Times

Сьогодні Трамп володіє низкою хмарочосів, серед яких – "Trump World Tower", "Trump Tower" (розташовані на П'ятій авеню, що на Мангеттені), "AXA Center", "The Trump Building" (Нью-Йорк), "555 California Street" (Сан-Франциско). На стадії будівництва знаходиться найвища приватна забудова Нью-Йорка – "Trump Place". Крім того, у власності Трампа – казино, об'єднані в "Trump Entertainment Resorts", поля для гольфу (загальна вартість яких – понад 120 млн доларів) та готелі в різних країнах світу.

З 1996 по 2015 рік був власником компанії "Miss Universe Organization", яка займається проведенням конкурсів краси, зокрема "Міс Всесвіт".

На момент обрання президентом, статки Трампа сягали $ 3 млрд (хоча сам він називав іншу цифру – 10 млрд доларів). З тих пір, за даними Bloomberg, його капітал зменшився до 2,7 млрд доларів.

Кар'єра на телебаченні

У 2003 році заснував та став виконавчим продюсером і ведучим розважального шоу "The Apprentice" (тривало до 2015 року). Популярність здобула окрема фраза з цього реаліті – "You're fired!" ("Вас звільнено!") – Трамп навіть подав заявку на її реєстрацію, як бренду.



Трамп подав заявку на реєстрацію фрази "You're fired!" / Фото Getty Images

Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе в серіалах і фільмах – "Сам удома-2", "Няня", "Принц із Беверлі-Гіллз", "Дні нашого життя".

Завдяки цьому та кільком гучним скандалам, пов'язаним з особистим життям, ще до президенства він став одним із найвідоміших мільярдерів Штатів.

Особисте життя

У 1977 році Трамп одружився з Іваною Зельничковою з Чехії. У них троє спільних дітей: Дональд трамп-молодший, Іванка та Ерік. У 1992 році подружжя розлучилося.

У 1993 році дружиною Трампа стала Марла Мейплз. Вони мають спільну доньку Тіффані. Розлучилися у 1999 році.



Трамп з дружиною Меланією, дітьми та онуками / Фото Getty Images

У 2005 році Трамп одружився втретє – з Меланією Кнавс зі Словенії. У 2006 році у них народився син Беррон.

У Дональда Трампа є семеро внуків.

Шлях у політиці

Пан Трамп проявив зацікавленість у політиці у 1987 році, а у 2000 навіть взяв участь у праймеріз, як кандидат від Партії реформ.

У червні 2015 року він оголосив про те, що буде боротися за пост 45-го президента США. Його слоганом стала знаменита сьогодні фраза "Make America Great Again". Під цим гаслом Трамп провів суперечливу кампанію, побудовану на обіцянках зміцнити американську економіку, побудувати стіну на кордоні Мексики та США, а також тимчасово заборонити імміграцію мусульман.



Трампа обрали 45-м президентом США у 2016 році / Фото Getty Images

У листопаді 2016 року він здобув перемогу на виборах, ставши найстаршим очільником держави (у 70 років). Трамп став першим президентом США, який не має військового, юридичного чи політичного минулого.

Акцент його кампанії – на американському патріотизмі, що до цього певною мірою зневажали через політкоректність. Сам Трамп називає себе консервативним, особливо у релігійних та соціальних питаннях.

У 2020 році Дональд Трамп сподівався повторити свій успіх. Проте поступився супернику-демократу Джо Байжену.

У яких штатах виграв Дональд Трамп:

Айдахо – 4 голоси,

Канзас – 6 голосів,

Луїзіана – 8 голосів,

Міссісіпі – 6 голосів,

Огайо – 18 голосів,

Індіана – 11 голосів,

Кентуккі – 8 голосів,

Оклахома – 7 голосів,

Західна Вірджинія – 5 голосів,

Південна Кароліна – 9 голосів,

Алабама – 9 голосів,

Теннессі – 11 голосів,

Арканзас – 6 голосів,

Південна Дакота – 3 голоси,

Північна Дакота – 3 голоси;

Небраска – 4 голоси (всього в колегії 5 виборників),

Міссурі – 10 голосів,

Вайомінг – 3 голоси,

Юта – 6 голосів,

Монтана – 3 голоси,

Айова – 6 голосів,

Флорида – 29 голосів,

Техас – 38 голосів.



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу

Скандали

Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року неодноразово звинувачували у зв'язках із Росією. Сліди кібератак з боку Москви справді було виявлено у 39 штатах, однак Трамп будь-яку причетність до цього заперечує.

У 2016 році, під час виборчих перегонів, близько 10 жінок звинуватили Трампа у сексуальних домаганнях. Це сталося після того, як у "Washington Post" оприлюднили ролик 2005 року, де Трамп говорить, що може мацати красивих жінок через те, що він – знаменитість. Всі свідчення Трамп назвав брехнею і погрожував судом кожній з тих, хто висловився.

У 2017 році видання Buzzfeed опублікувало доповідь, в якій ішлося про збір компромату на Трампа російськими спецслужбами. Вони нібито прослуховували номер московського готелю, куди Трамп запрошував повій, і збиралися використати ці записи для шантажу. Сам 45-й президент традиційно назвав усе брехнею.



Всі звинувачення Трамп категорично заперечує / Фото Getty Images

Звинувачували Трампа також у намаганні приховати інтимні зв'язки з порноактрисою та у зґвалтуванні. Він говорить, що ці історії – вигадані.

У 2019 році Трамп зіткнувся із звинуваченнями у вчиненні тиску на уряд України, щоб там розкопали компромат на сина його суперника-демократа Джо Байдена. Ці звинувачення спричинили розслідування імпічменту Трампа. Останнього, зрештою, виправдав Сенат США у лютому 2020 року.

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У 2020 році він зіштовхнувся з жорсткою критикою через недостатньо серйозне ставлення до пандемії COVID-19, оскільки США лідирують у світі за смертністю та кількістю випадків захворювання.

Трамп і Україна

Трамп звинувачував Барака Обаму у бездіяльності в той час, як Росія анексувала український Крим. Він переконаний: цьому можна було запобігти, але попередник був занадто м'який у ставленні до Кремля.

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Трамп залишив незмінною санкційну політику щодо Росії, а також – підтримку української армії. У червні 2017 року зустрічався з президентом України Петром Порошенком, вони обговорили територіальну цілісність і недоторканність України.

Оборонний бюджет США за 2018 рік передбачав виділення Україні 350 млн доларів військової допомоги, а також дозволив надати нам оборонну летальну зброю. Трамп теж дорікав попереднику у тому, що той зробив значно менше для України, надіславши армії "лише подушки та ковдри".

У липні 2019 року відбулася телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Деякі висловлювання Трампа трактували, як намагання переконати українського лідера почати розслідування діяльності сина Джо Байдена, Гантера, в Україні. Саме після цього розпочалася процедура з метою визначення, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампа через зловживання владою.

У вересні 2019 року Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілися у Нью-Йорку.

Дивіться відео зустрічі:

Політичні позиції

Охорона здоров'я

Трамп підтримує скасування Закону про доступну допомогу, відомого як "Obamacare", і заміну його "системою вільного ринку".

Він також оголошував, що позбудеться субсидій на медичне страхування. Очікувалося, що виплати за скорочення розподілу витрат, що знижують вартість франшизи для американців з низьким рівнем доходу, становитимуть 100 млрд доларів з 2018 року і протягом наступного десятиліття.

Імміграція

Імміграція є однією х основних тем Трампа, і він давно намагається побудувати стіну вздовж кордону США з Мексикою. Адміністрація Трампа також вжила заходів для обмеження кількості легальних шукачів притулку в країну.

Після того, як фінансування стіни не вдалося здійснити ні з боку Мексики, ні з боку Конгресу, Трамп у квітні 2018 року вирішив посилити безпеку вздовж кордону США з Мексикою, відправивши туди американські війська через "жахливі, небезпечні закони, які робили країну вразливою".

Пандемію COVID-19 він використав для того, щоб ще більше посилити обмеження на в'їзд, пояснивши це тим, що робочі місця у кризу потрібні передусім самим американцям, а мігранти створюють їм конкуренцію.

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Кліматичні зміни

За Трампа США вийшли зі знакової Паризької кліматичної угоди, проходження якої очолювала адміністрація Обами в 2015 році. Тепер Сполучені Штати та Сирія – єдині країни, які відхилили угоду.

Адміністрація Трампа також запровадила значні скорочення Агентства з охорони навколишнього середовища та скасувала норми охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я, аргументуючи це тим, що вони накладають навантаження на промисловість.



У жовтні 2018 року в інтерв'ю Fox News Трамп звинуватив кліматологів у "політичному порядку денному" і сказав, що не впевнений у тому, що люди несуть відповідальність за підвищення температури.

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Право на аборт

Трамп виступає проти абортів, за винятком випадків зґвалтування, інцесту та випадків, коли здоров'я матері загрожує ризиком.



Трамп називає себе консервативним у релігійних та соціальних питаннях / Фото Getty Images

Права ЛГБТ

Адміністрація Трампа заборонила трансгендерним військовим служити в армії США.

Міністерство юстиції Трампа послабило захист цивільних прав, який забороняє бізнесу та іншим суб'єктам здійснювати дискримінацію за ознакою статі чи сексуальної орієнтації.

Інші федеральні відомства, такі як департаменти освіти та охорони здоров'я та соціальних служб, запровадили заходи, які ускладнюють доступ представників ЛГБТ-спільноти до якісної освіти та безпечного медичного обслуговування.

Зовнішня політика

Трамп проводив агітацію за припинення участі американських військових у конфліктах за кордоном, обіцяючи припинити тривалі, дорогі військові дії.

Президент намагався виконати свої передвиборчі обіцянки, зіткнувшись з опозицією своїх радників та найвищих республіканців у Конгресі через його бажання вивести американські війська з Сирії та Афганістану.

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У 2017 році офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і наказав перенести посольство США з Тель-Авіва в Єрусалим.

Риторика Трампа щодо зовнішньої політики часто не узгоджується з політикою його адміністрації. Він висловився проти втручання, проте санкціонував військові удари проти Башара Асада в Сирії.

Так само він говорив про бажання отримати тепліші відносини з Росією, а його адміністрація вислала дипломатів, закрила російські дипломатичні установи та схвалила поставки зброї Збройним силам України, які наразі воюють проти російських найманців на Донбасі.

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