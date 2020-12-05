Очільник США Дональд Трамп наказав вивести більшу частину американських військ із Сомалі. Він наголосив, що це не означає, що США змінили свою політику у цьому регіоні.

Поки не відомо, скільки військових залишиться на території Сомалі. Про це повідомили на сайті Пентагону.

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Куди можуть перенаправити війська

У Пентагоні підкреслили, що це не означає, що США змінили свою політику.

Ми продовжимо руйнувати насильницькі екстремістські організації, які можуть загрожувати нашій батьківщині, зберігаючи при цьому стратегічну перевагу в суперництві великих держав,

– зазначили у відомстві.

Частина може бути передислокована за межі Східної Африки, ще частина переведуть із Сомалі в сусідні країни.

Що відбувається у Сомалі