Трамп наказав вивести більшу частину військ із Сомалі: куди їх передислокують
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Очільник США Дональд Трамп наказав вивести більшу частину американських військ із Сомалі. Він наголосив, що це не означає, що США змінили свою політику у цьому регіоні.
Поки не відомо, скільки військових залишиться на території Сомалі. Про це повідомили на сайті Пентагону.
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Куди можуть перенаправити війська
У Пентагоні підкреслили, що це не означає, що США змінили свою політику.
Ми продовжимо руйнувати насильницькі екстремістські організації, які можуть загрожувати нашій батьківщині, зберігаючи при цьому стратегічну перевагу в суперництві великих держав,
– зазначили у відомстві.
Частина може бути передислокована за межі Східної Африки, ще частина переведуть із Сомалі в сусідні країни.
Що відбувається у Сомалі
- Країна на північному сході Африки Сомалі вважається однією з найнестабільніших країн у світі. Річ у тім, що там з 1988 року тривала громадянська війна. У 1990 роки держава Сомалі фактично перестала існувати, розпавшись на декілька невизнаних державних утворень.
- З кінця 2006 року і до кінця січня 2007 року в країні йшли запеклі бої урядових військ з ісламізмом, який контролював велику частину країни.
- За підтримки військ сусідньої Ефіопії сили урядових військ Сомалі витіснили бойовиків Об'єднаних ісламських судів зі всіх великих міст. За останні роки в країні загинуло тисячі людей.
- Зараз у Сомалі часто трапляються теракти та збройні сутички. Ситуацію у регіоні намагалися контролювати міжнародні організації, серед них і війська США.
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