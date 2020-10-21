Президент США Дональд Трамп має рахунок у китайському банку. Цей рахунок відкрили для потреб компанії Trump International Hotels Management. Це при тому, що Трамп неодноразово заявляв, що спільний з Китаєм бізнес необхідно викорінити з американської економіки.

Для чого компанія Трампа відкрила рахунок в Китаї

За 2013 – 2015 роки компанія Трампа сплатила до бюджету Китаю 188 561 доларів. Про це мовиться у повідомленні New York Times з посиланням на декларації президента США.

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Юрист Trump Organization Алан Гартен вже відреагував на повідомлення. Він наголосив, що рахунок у китайському банку відкрили виключно для сплати місцевих податків. Тоді компанія Трампа вивчала можливості угод з готелями в Азії.

Хоча банківський рахунок залишається відкритим, його ніколи не використовували ні для яких інших цілей. З 2015 року офіс (у Китаї – 24 канал) не є активним,

– наголосив Гартен.

Окрім того, Трамп має також відкриті рахунки в Ірландії та Великій Британії.

Що Трамп казав про бізнес в Китаї