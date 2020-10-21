Трамп виступав проти Китаю, але має рахунок у китайському банку
Президент США Дональд Трамп має рахунок у китайському банку. Цей рахунок відкрили для потреб компанії Trump International Hotels Management. Це при тому, що Трамп неодноразово заявляв, що спільний з Китаєм бізнес необхідно викорінити з американської економіки.
Для чого компанія Трампа відкрила рахунок в Китаї
За 2013 – 2015 роки компанія Трампа сплатила до бюджету Китаю 188 561 доларів. Про це мовиться у повідомленні New York Times з посиланням на декларації президента США.
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Юрист Trump Organization Алан Гартен вже відреагував на повідомлення. Він наголосив, що рахунок у китайському банку відкрили виключно для сплати місцевих податків. Тоді компанія Трампа вивчала можливості угод з готелями в Азії.
Хоча банківський рахунок залишається відкритим, його ніколи не використовували ні для яких інших цілей. З 2015 року офіс (у Китаї – 24 канал) не є активним,
– наголосив Гартен.
Окрім того, Трамп має також відкриті рахунки в Ірландії та Великій Британії.
Що Трамп казав про бізнес в Китаї
- Трамп раніше рішуче засуджував свого головного конкурента на виборах президента США у 2020 році Джо Байдена за те, що його син Гантер входив до ради директорів китайської компанії BHR.
- Окрім того, Трамп виступав проти американсько-китайського бізнесу. Компаніям США, які співпрацюють з Китаєм, Трамп погрожував позбавленням державних контрактів.
- Президент США наголошував, що настав час позбутися залежності від Китаю.