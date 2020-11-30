Трамп відреагував на травму Байдена: слова підтримки
Дональд Трамп побажав якнайшвидшого одужання новобраному президентові США Джо Байдену. Політик травмував ногу під час гри з домашнім улюбленцем.
Лікарі діагностували у Байдена переломи у двох кістках правої ноги. Слова підтримки Трамп написав на своїй сторінці у твітері.
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Одужуй якнайшвидше,
– заявив Трамп.
Що відомо про травму Байдена
- Політик травмувався під час гри з собакою.
- "З міркувань великої обережності" Байдену зробили комп'ютерну томографію ноги.
- Діагностика показала, що в новообраного президента США – переломи у латеральній і проміжній клиновидних кістках.
- Упродовж декількох тижнів політику доведеться носити гомілковостопний ортез.
- За даними американських ЗМІ, виходячи з госпіталю, Байден кульгав.
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