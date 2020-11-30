Дональд Трамп побажав якнайшвидшого одужання новобраному президентові США Джо Байдену. Політик травмував ногу під час гри з домашнім улюбленцем.

Лікарі діагностували у Байдена переломи у двох кістках правої ноги. Слова підтримки Трамп написав на своїй сторінці у твітері. Актуально Медійна команда Білого дому за Байдена буде цілковито жіночою Одужуй якнайшвидше,

– заявив Трамп. Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020 Що відомо про травму Байдена Політик травмувався під час гри з собакою.

"З міркувань великої обережності" Байдену зробили комп'ютерну томографію ноги.

Діагностика показала, що в новообраного президента США – переломи у латеральній і проміжній клиновидних кістках.

Упродовж декількох тижнів політику доведеться носити гомілковостопний ортез.

За даними американських ЗМІ, виходячи з госпіталю, Байден кульгав.