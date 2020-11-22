Лише 20 листопада у Джорджії, США, оприлюднили результати ручного перерахунку голосів. Згідно з ними, Джозеф Байден таки випередив Дональда Трампа на незначну кількість голосів.

Перевага Байдена у Джорджії – 12 тисяч голосів

Чинного главу Білого дому така ситуація не влаштовує. Команда Трампа наполягає на ще одній перевірці бюлетенів у Джорджії – з узгодженням підписів. Про це інформує CNN.

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Ручний перерахунок у Джорджії розпочали після того, як у штаті "загубили" понад 2,5 тисячі голосів. За офіційною інформацією, перевага Байдена над Трампом склала всього 12 284 голоси.

У Джорджії зазвичай перемагали республіканці

Зазначимо, що перемога демократа Джо Байдена в Джорджії є історичною, адже вперше за майже 30 років у цьому штаті переміг не республіканець.