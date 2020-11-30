Ситуація на Донбасі: обстріли та другий збитий ворожий безпілотник за 2 дні
Від початку поточної доби 30 листопада бойовики на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. Зокрема, одного разу запустили свій безпілотник через лінію розмежування. Обидва інциденти трапилися в районі Водяного.
Про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 30 листопада повідомив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.
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Де та як порушували бойовики 30 листопада на Донбасі
- У районі Водяного окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.
- На цій же ділянці безпілотник бойовиків типу «Квадро» перетнув лінію розмежування. Українські військові його збили пострілами зі стрілецької зброї.
- На інших напрямках уздовж лінії розмежування можна спостерігати тишу.
- Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
- Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Зауважимо, що напередодні українські бійці також збили ворожий безпілотник. Згодом у Штабі з'ясували, що це було частиною диверсії з боку бойовиків. Саму атаку воїнам ОС вдалося зірвати.
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Як минула доба 29 листопада на Донбасі
- Бойовики 4 рази порушували перемир'я, що діє на Донбасі з 27 липня.
- Зокрема, неподалік Катеринівки ворог провокував українських захисників із гранатометів різних систем і мінометів калібру 82 міліметри.
- А поблизу Попасної окупанти били по українських воїнах з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.
- Серед українських захисників бойових втрат і поранень не було.
Зведення пресцентру ОС про ситуацію на Донбасі станом на вечір 30 листопада: відео
Карта окупованих Росією територій на сході України / Інфографіка 24 каналу
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