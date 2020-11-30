Від початку поточної доби 30 листопада бойовики на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню. Зокрема, одного разу запустили свій безпілотник через лінію розмежування. Обидва інциденти трапилися в районі Водяного.

Про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 30 листопада повідомив пресцентр Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Де та як порушували бойовики 30 листопада на Донбасі

У районі Водяного окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

На цій же ділянці безпілотник бойовиків типу «Квадро» перетнув лінію розмежування. Українські військові його збили пострілами зі стрілецької зброї.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування можна спостерігати тишу.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Зауважимо, що напередодні українські бійці також збили ворожий безпілотник. Згодом у Штабі з'ясували, що це було частиною диверсії з боку бойовиків. Саму атаку воїнам ОС вдалося зірвати.

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Як минула доба 29 листопада на Донбасі

Бойовики 4 рази порушували перемир'я, що діє на Донбасі з 27 липня.

Зокрема, неподалік Катеринівки ворог провокував українських захисників із гранатометів різних систем і мінометів калібру 82 міліметри.

А поблизу Попасної окупанти били по українських воїнах з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень не було.

Зведення пресцентру ОС про ситуацію на Донбасі станом на вечір 30 листопада: відео



Карта окупованих Росією територій на сході України / Інфографіка 24 каналу