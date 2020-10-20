Володимир Зеленський 20 жовтня виступить у Верховній Раді з посланням. У ньому мовитиметься про Крим, Донбас та українську армію. Президент України також закликатиме українців дотримуватися карантинних заходів.

Щорічне традиційне послання глави держави до Верховної Ради відбудеться у 2020 році 20 жовтня. Про що у ньому говоритиме президент Зеленський, розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в ОП.

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Дотримання карантинних заходів для захисту від COVID-19

"Рекорди за кількістю хворих бачимо щодня – на жаль, Україна не виняток", – зауважили в Офісі Президента.

Раніше запровадили адаптивний карантин із менш суворими обмеженнями задля відновлення економіки. Але це не означає, що можна ігнорувати елементарні правила безпеки.

Українці ж, попри "страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для галочки". Тому президент має намір звернутися до людей із закликом дотримуватися вимог карантину.

Створення "Кримської платформи" для деокупації анексованого півострова

Питання Криму й створення "Кримської платформи" – ще один акцент, запланований у виступі Зеленського.

Тут мовиться про координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупацію півострова.

Зеленський вже обговорив цю ініціативу з ЄС, Британією, Канадою, Туреччиною – багато країн готові долучитися і брати в ній активну участь.

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Заходи, необхідні у стратегії розвитку економіки Донбасу

Володимир Зеленський спробує пояснити українцям під час виступу в Раді, чому необхідним є новий економічний підхід до ситуації на Донбасі.

В ОП сказали, що "вже сьогодні на вільних територіях Донецької та Луганської області ми будуємо новий Донбас, сильний, сучасний, безпечний і багатий".

Але найбільше постраждав від російської агресії окупований регіон – тож там для відновлення "потрібні особливі економічні умови, потрібна стратегія розвитку економіки".

Мовиться серед іншого про "податкові та митні пільги, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами".

Перспективи розвитку Збройних сил України

Президент України також говоритиме про розвиток Збройних сил України.

У 2020 році, за словами джерела інформагентства в ОП, бюджет на армію став найбільшим в історії України, і "не зменшився ні на одну гривню за часів коронакризи".

"Не треба розганяти "зраду", що у 2021 році будуть скорочені кошти на армію", – наполягають в ОП.

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