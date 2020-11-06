Віцепрем’єр Олексій Резніков пояснив свої слова про те, що Донбас є "хворою територією". Він зауважив, що мав на увазі економічну розруху, забруднення й пропаганду, в якій живуть люди.

Урядовець також додав, що нікого не хотів образити. Про це Олексій Резніков сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Це погані слова, але я не маю на увазі громадян України, жителів української території Донбасу, я маю на увазі, що потрібно говорити правду,

– сказав він.

За словами Резнікова, треба розуміти, як ці території сприймає частина українців.

"Не можна лікувати від нежитю, якщо ми знаємо, що це складніша ситуація. Я нікого не хотів образити, але ми повинні бути готові, що так сприймає частина суспільства", – заявив він.

Що Резніков сказав про Донбас

Раніше, у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" Олексій Резніков сказав, що Донбас – це хвора територія, втім, вона ніколи не стане російською.

Нам головне не взяти його назад, як пухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально зокрема. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму,

– казав віцепрем’єр про Донбас.