Стріляли з гранатомета: окупанти вкотре зірвали режим тиші на Донбасі
Упродовж 10 вересня окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі. Незважаючи на це, українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС.
Окупанти гатили з підствольного гранатомета поблизу села Водяне на Донеччині. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил.
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Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,
– мовиться у повідомленні.
Українські воїни продовжують надійно тримати лінію оборони. Вони не втрачають пильності і готові реагувати на будь-які провокації ворогів.