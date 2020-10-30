На Донбасі 3 військовослужбовці отримали поранення та травми. Їх евакуювали до військового шпиталю у Харкові. Медики розповіли про їх стан.

Один з військових перебуває у тяжкому стані в реанімації, у нього кульові поранення. Про це повідомив керівник регіонального відділу інформагентства Міноборони ArmiaInform в Харківській області Віталій Саранцев.

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Що сказали у шпиталі

Медики запевнили, що життю військового, який у реанімації, нічого не загрожує. У нього пошкоджено кілька органів.

"Однак на попередньому етапі надана достатня допомога. Наразі на сьогодні не потребує додаткових оперативних втручань. Маємо надію, що все буде добре", – сказав керівник хірургічної клініки у військовому шпиталі Юрій Бунін.

Стан інших 2 поранених середньої тяжкості.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Вперше за довгий час окупанти відкрили прицільний вогонь по українських позиціях на Донбасі. Зокрема, 29 жовтня проросійські бойовики 5 разів порушили перемир'я, а від початку доби 30 жовтня – зірвали режим тиші.

Внаслідок обстрілу позицій неподалік Водяного 29 жовтня загинули 2 військових.

Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу