На Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу": стріляли з гранатомета
Проросійські бойовики на Донбасі за добу 23 листопада 4 рази порушили режим тиші. На провокації ворога українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Ситуацію у зоні проведення Операції Об'єднаних сил контролюють українські військові. Про це штаб ООС повідомив у ранковому зведені.
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Де стріляли бойовики
- Окупанти стріляли з міномета калібру 82 міліметри неподалік Красногорівки.
- Крім того, поблизу Авдіївки ворог провокував українських військових пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
- Бойовики двічі стріляли з гранатомета в районі населеного пункту Водяне.
На щастя, у результаті дій супротивника ніхто з українських військових не постраждав.
Що відбувається на Донбасі 24 листопада
Від початку доби 24 листопада у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовували. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Зауважимо, за добу 23 листопада бойовики 6 разів порушили режим тиші.
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