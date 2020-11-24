Проросійські бойовики на Донбасі за добу 23 листопада 4 рази порушили режим тиші. На провокації ворога українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Ситуацію у зоні проведення Операції Об'єднаних сил контролюють українські військові. Про це штаб ООС повідомив у ранковому зведені.

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Де стріляли бойовики

Окупанти стріляли з міномета калібру 82 міліметри неподалік Красногорівки.

Крім того, поблизу Авдіївки ворог провокував українських військових пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Бойовики двічі стріляли з гранатомета в районі населеного пункту Водяне.

На щастя, у результаті дій супротивника ніхто з українських військових не постраждав.

Що відбувається на Донбасі 24 листопада

Від початку доби 24 листопада у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовували. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Зауважимо, за добу 23 листопада бойовики 6 разів порушили режим тиші.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня триває режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри домовленості проросійські бойовики систематично порушують перемир'я. Переважно вони стріляють неприцільно, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь. Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу