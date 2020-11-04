За добу 3 листопада проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Через обстріли 1 український військовий отримав поранення.

Українські військові продовжують дотримуватись перемир'я, проте окупанти знову його порушують. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

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Де було неспокійно

Неподалік Водяного окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, на околиці – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще 2 порушення режиму припинення вогню зафіксували поблизу Гнутового . Окупанти застосовували стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

. Окупанти застосовували стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет. Біля Новолуганська бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Внаслідок обстрілу 1 український військовий отримав осколкове поранення. Воїна доставили до медзакладу, йому надають допомогу.

Яка ситуація станом на ранок 4 листопада

Наразі на Донбасі – тиша. Однак в ООС зазначають, що готові адекватно реагувати на провокації бойовиків.

Порушення перемир'я на Донбасі: коротко

На Донбасі з 27 липня триває режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Бойовики порушували перемир'я майже щодня. Переважно вони здійснювали провокативні постріли.

Щоправда, 6 вересня проросійські найманці обстріляли позиції ЗСУ. Тоді 1 український військовий загинув.

Ситуація загострилась 30 жовтня. Тоді окупанти кілька разів зривали "тишу". У результаті 2 бійці ЗСУ загинули, ще 2 – отримали поранення.

За добу 2 листопада бойовики двічі порушили перемир'я, поранили 1 українського захисника.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу