На Донбасі бойовики 6 разів порушили "тишу": один український військовий отримав поранення
За добу 3 листопада проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Через обстріли 1 український військовий отримав поранення.
Українські військові продовжують дотримуватись перемир'я, проте окупанти знову його порушують. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
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Де було неспокійно
- Неподалік Водяного окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.
- У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.
- Ще 2 порушення режиму припинення вогню зафіксували поблизу Гнутового. Окупанти застосовували стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.
- Біля Новолуганська бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Внаслідок обстрілу 1 український військовий отримав осколкове поранення. Воїна доставили до медзакладу, йому надають допомогу.
Яка ситуація станом на ранок 4 листопада
Наразі на Донбасі – тиша. Однак в ООС зазначають, що готові адекватно реагувати на провокації бойовиків.
Порушення перемир'я на Донбасі: коротко
- На Донбасі з 27 липня триває режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Бойовики порушували перемир'я майже щодня. Переважно вони здійснювали провокативні постріли.
- Щоправда, 6 вересня проросійські найманці обстріляли позиції ЗСУ. Тоді 1 український військовий загинув.
- Ситуація загострилась 30 жовтня. Тоді окупанти кілька разів зривали "тишу". У результаті 2 бійці ЗСУ загинули, ще 2 – отримали поранення.
- За добу 2 листопада бойовики двічі порушили перемир'я, поранили 1 українського захисника.
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