Бойовики на Донбасі 5 листопада скинули з безпілотника гранату ВОГ-17. Через це один український військовий отримав поранення. Наразі його стан задовільний.

Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі. Про це у телеграмі повідомила українська делегація для участі у ТКГ.

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Пораненому захиснику надали кваліфіковану медичну допомогу. Наразі його стан задовільний.

Зауважимо, українські військові встановили режим тиші та направили письмову ноту до СММ ОБСЄ.

Крім того, українська делегація зазначає, що ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями.

Зауважимо, ще зранку 5 листопада на Донбасі було спокійно.

Як минуло 4 листопада на Донбасі

Проросійські бойовики напередодні 6 разів порушили режим тиші. Найгарячіше було неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. Там окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у районі Гнутового, Авдіївки і Водяного бойовики обстрілював позиції українських військових з гранатометів та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак бойовики ледь не щодня його порушують. Детальніше про "перемир'я" – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу