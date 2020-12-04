Мешканців окупованих територій Донбасу, які отримали російські паспорти, тепер призивають на службу до армії Російської Федерації.

Сайт 24 каналу розповідає, що зараз відбувається на території ОРДЛО і як Україна повинна реагувати на дії Росії.

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Навіщо Росія видає паспорти жителям ОРДЛО

Російські паспорти в ОРДЛО почали видавати ще у 2019 році. А тепер стало відомо, що власників тих паспортів, які мають призовний вік, чекає служба у Збройних силах РФ.

Павло Лисянський, уповноважений Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях, каже, що у людини, яка отримала псевдоросійський паспорт, немає соціальних гарантій, як, наприклад, право на пенсію, але є обов’язок служити в регулярній армії Росії.

Ще на початку 2019 року офіс Уповноваженого (ВРУ з прав людини – Прим. 24) заявляв, що РФ готується до паспортизації місцевого населення. У травні 2019 року в ОРДЛО почали видавати вже російські паспорти… І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх призивають до ЗС РФ, – сказав Лисянський.

Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію", зазначив, що Російська Федерація по відношенню до ОРДЛО сповідує політику "вичавленого лимону" – витискаючи з них усе, що корисне для російських геополітичних, демографічний та інших цілей. Паспортизація – це лише один із інструментів, поруч ыз введенням рублевої зони, "націоналізаціэю" підприємств тощо. Це робиться для дезінтеграції ОРДЛО від України і призводить до:

символічного "відрізання" людей від українського простору і створення відчуття недостатності ситуації;

доступу їх до послуг і можливостей в РФ, поруч з перешкоджанням логістики з підконтрольними територіями України;

можливість контролю за громадянами, оскільки таким чином вони потрапляють у російську юрисдикцію із усіма наслідками відповідальності по російському законодавству (це і призов до армії, і "зрада Батьківщини" і т.п.) та іншими наслідками, які супроводжують процес набуття російського громадянства.

Як може відреагувати Україна

Україна, на жаль, обмежена у своєму інструментарії. Наша країна, безумовно, повинна реагувати, використовуючи всі можливі дипломатичні засоби, на міжнародній арені. Це не самодостатній крок, але він принциповий. Ми маємо створювати додаткові програми по максимальному залученню громадян з тимчасово окупованих територій до українського інформаційного, соціального, адміністративного поля. Ми повинні максимально інтегрувати людей, протидіючи процесам дезінтеграції, ініційованого Росією – навіть не маючи контролю над тимчасово окупованими територіями, – каже Саакян.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснює, що саме отримання громадянами України російського громадянства є незаконним. Наша влада неодноразово протестувала проти роздачі російських паспортів громадянам України. Проте Росія жодним чином на це не реагує.

Україна вважає своїх громадян, які отримали російське громадянство, громадянами України. Проте Росія вважає їх громадянами Росії з усіма наслідками. Україна на неконтрольованих нею території не може захистити своїх громадян від призову на російську службу. Особи, які вступають в російське громадянство, мають розуміти всі юридичні наслідки цього кроку, – говорить Хмелевський.

Нагадаємо, що раніше, Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляв, що жителі Криму і Донбасу, які отримали російські паспорти, – жертви, тому Україна не має до них претензій. Він також пояснив, що після деокупації такі люди матимуть право залишатися на цих територіях в статусі іноземців.

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З чого все почалося

Спрощення російського громадянства для жителів окупованих території президент Росії Володимир Путін ухвалив ще у 2019 році. Хоча ця тема неодноразово піднімалася ще з початку війни на сході України.

Згідно із документом, який підписав Путін, заяву про отримання російського громадянства, подану українцями, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мають розглядати протягом трьох місяців з моменту подачі. Для громадян інших країн термін становить від трьох до шести місяців і може продовжуватися.

Також, відповідно до російського законодавства, для отримання громадянства людина повинна жити в Росії п’ять років без перерви, мати достатній дохід, відмовитися від громадянства іншої країни та скласти іспит з російської мови. А от в указі про громадянство Росії для жителів окупованих Кремлем територій Донбасу ці умови не вказані.

У звіті "Інтеграційні процеси Російської Федерації в ОРДЛО", який нещодавно презентували, говориться про те, що дітям 15-16 років, тобто – учням шкіл ОРДЛО 9-11 класу, прискорюють видачу паспортів так званих НЗФ (незаконних збройних формувань) – для того, щоб вони швидше отримали паспорти РФ.

20 жовтня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що близько 600 українців з ОРДЛО щодня спецрейсами доставляють до пунктів видачі паспортів в Російській Федерації.