Від початку доби 5 листопада проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. У результаті 1 український військовий отримав поранення.

Про зухвалі порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ. Про це інформують у штабі Операції об'єднаних сил.

Важливо На Донбасі бойовики скинули гранату на позиції ЗСУ: один військовий поранений

Які порушення зафіксували

Поблизу Старогнатівки російські найманці застосували стрілецьку зброю.

Неподалік Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети.

Біля Авдіївки окупанти тричі відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.

Ще 2 порушення зафіксували у поблизу населеного пункту Попасна. Тут бойовики скинули з безпілотника гранату ВОГ-17. Унаслідок підриву 1 військовослужбовець отримав осколкові поранення. Воїна доставили до медзакладу. Стан здоров’я захисника задовільний.

Воїна доставили до медзакладу. Стан здоров’я захисника задовільний. Крім цього, біля Попасного окупанти стріляли з великокаліберного кулемета.

Що відбувалось на Донбасі 4 листопада

Протягом доби 4 листопада бойовики 6 разів порушили перемир'я. Біля Гнутового, Водяного та Авдіївки окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Окупанти порушують його ледь не щодня. Переважно, вони здійснюють провокаційні постріли.

Перший значний зрив перемир'я зафіксували 6 вересня біля Причепилівки. Тоді загинув 1 військовий ЗСУ.

Особливо ситуація загострилась 28 жовтня. Бойовики прицільно обстрілювали позиції воїнів ООС неподалік Водяного. У результаті двоє українських захисників загинули, ще двоє були поранені.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу