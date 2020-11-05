На Донбасі неспокійно: окупанти 8 разів порушили "тишу", є поранений
Від початку доби 5 листопада проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. У результаті 1 український військовий отримав поранення.
Про зухвалі порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ. Про це інформують у штабі Операції об'єднаних сил.
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Які порушення зафіксували
- Поблизу Старогнатівки російські найманці застосували стрілецьку зброю.
- Неподалік Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети.
- Біля Авдіївки окупанти тричі відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
- Ще 2 порушення зафіксували у поблизу населеного пункту Попасна. Тут бойовики скинули з безпілотника гранату ВОГ-17. Унаслідок підриву 1 військовослужбовець отримав осколкові поранення. Воїна доставили до медзакладу. Стан здоров’я захисника задовільний.
- Крім цього, біля Попасного окупанти стріляли з великокаліберного кулемета.
Що відбувалось на Донбасі 4 листопада
Протягом доби 4 листопада бойовики 6 разів порушили перемир'я. Біля Гнутового, Водяного та Авдіївки окупанти гатили з гранатометів та стрілецької зброї.
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