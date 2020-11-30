За даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб. У 1 та 2 армійських корпусах проходять службу близько 3 тисяч кадрових військових Росії.

Водночас укомплектованість окупаційних військ на Сході становить до 80%. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони з посиланням на слова свого представника Вадима Скібіцького.

Дивіться також Двоє росіян хотіли прилаштуватися в Нацгвардії, але нарвалися на СБУ

Попри значну кількість російських окупантів на Донбасі, Скібіцький зазначив: що наразі спостерігається відтік військовослужбовців з частин 1 та 2 армійських корпусів та зменшення мобілізаційного ресурсу.

Це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов велика частина населення псевдореспублік виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі так званих "ДНР" і "ЛНР" громадян віком від 18 до 50 років.

Коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності, Скібіцький зазначив, що більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків. укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків.

Проблема, яка пов’язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена під час перевірок 1 та 2 АК комісією генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків,

– уточнив він.

Зауважимо, що 29 листопада українські військові зірвали спробу диверсантів російських окупантів замінувати українські позиції поблизу Луганського. Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки і вибухівку. Також був збитий їх безпілотник.